به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی اکبر صمیمی در مراسم افتتاح چمن مصنوعی در یکی از مدارس ارومیه همزمان با افتتاح ۱۵۲۰پروژه ورزشی درون مدرسه‌ای کشور در قالب طرح میدان همدلی افزود: این مجموعه طرح‌ها، طیفی از اقدامات عمرانی و تجهیزاتی را در بر می‌گیرد که شامل احداث و راه‌اندازی ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی، ایجاد ۱۰۰ کلاس درس تربیت‌بدنی، اجرای ۱۳۰ پروژه کف‌پوش فضاهای ورزشی، تکمیل ۲۵ سالن و مجتمع ورزشی و نیز بهسازی، تعمیر و تجهیز ۳۸۵ فضای ورزشی است.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و امکانات موجود در اجرای این طرح‌ها، بیانگر اهمیت هم‌افزایی میان آموزش‌وپرورش و جامعه در توسعه فرصت‌های ورزشی برای دانش‌آموزان است.

صمیمی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۲۱۹ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان احداث شده که ۵۷ مورد آن در قالب فضاهای ورزشی روباز با کف‌پوش مناسب اجرا شده‌اند.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از ۳۷ به ۴۰ سانتی‌مترمربع افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که در کنار تقویت امکانات تربیت‌بدنی، می‌تواند به بهبود دسترسی دانش‌آموزان به محیط‌های استاندارد ورزشی، تقویت سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی کمک کند.



مدیرکل آموزش پرورش استان با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی در مدارس، فراتر از گسترش امکانات فیزیکی، سرمایه‌گذاری بر سلامت، پویایی و توانمندی نسل آینده است، گفت: این اقدام رویکردی است که با فراهم آوردن فرصت‌های عادلانه‌تر برای فعالیت بدنی، جایگاه تربیت‌بدنی را در فرایند جامع تعلیم‌وتربیت تقویت می‌کند.