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تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان صبح امروز (چهارشنبه) راهی آستانه محل برگزاری این مسابقات شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۲ لغایت ۵ آبانماه برگزار می شود.
اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، طالب نعمت پور، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، بابک ولی محمدی
مربی بدنسازی: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق پناه
آنالیزور: ادیب مهمدی
سرپرست: امید شایگان
روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی
پزشک تغذیه: یوسف عمید
پزشکیار: سید امید قاسمی
داور: محمد مصلایی