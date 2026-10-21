مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان از اعزام ۲ هیات تجاری خوشه‌های کسب‌وکار بسته‌بندی خرمای سراوان و شیلات و آبزیان چابهار به نمایشگاه‌های بین‌المللی روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی گفت: با هدف شناخت و گسترش بازار‌های صادراتی، افزایش فروش و توسعه صادرات غیرنفتی، هیئت تجاری متشکل از تعدادی از مدیران واحد‌های تولیدی و ذی‌نفعان خوشه کسب‌وکار بسته‌بندی خرمای سراوان و اعضای کنسرسیوم صادراتی خوشه نخل سراوان، با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان در نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی وردفود مسکو (World Food Moscow) که در کشور روسیه برگزار شد، شرکت کردند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری هم‌زمان این نمایشگاه با نمایشگاه صنایع شیلات و آبزیان سن‌پترزبورگ در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۷ شهریورماه امسال، افزود: یک واحد صنعتی عضو خوشه شیلات و آبزیان چابهار نیز با حمایت یارانه‌ای این شرکت، به‌صورت فعال در نمایشگاه صنایع شیلات و آبزیان سن‌پترزبورگ (Global Fishery Forum & Seafood) حضور یافت و به معرفی ظرفیت‌های تولید انواع کنسرو ماهی و فرآورده‌های وابسته به آن پرداخت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این دو نمایشگاه از معتبرترین رویداد‌های صنایع غذایی، شیلاتی و آبزی‌پروری در سطح جهانی به شمار می‌روند و فرصت بسیار مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و محصولات تولیدی واحد‌های مستقر در خوشه‌های خرما و شیلات و آبزیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جنوب استان و سواحل مکران فراهم کردند.

راشکی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های حضور هیئت‌های تجاری در این نمایشگاه‌ها بیان کرد: عقد قرارداد فروش ۳۰۰ تن خرمای ربی به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیارد ریال توسط ذی‌نفعان کنسرسیوم خرمای خوشه نخل سراوان، از جمله نتایج حضور در این رویداد‌های بین‌المللی بوده است.