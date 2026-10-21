دانش‌آموزان اصفهان در هفتمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی کشور موفق به کسب ۲۷ رتبه کشوری شدند و استان اصفهان در میان ۳۱ استان، جایگاه پنجم را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: دانش‌آموزان استان در هفتمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی کشور، موفق به کسب ۲۷ رتبه کشوری شدند و با این نتیجه، اصفهان در میان ۳۱ استان کشور، جایگاه پنجم را به دست آورد.

حامد عجبی افزود: پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی با فراهم کردن شرایط هم‌افزایی علمی، توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهش‌های فردی و گروهی، نقش مؤثری در شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان دارند و شرایط حضور آنان را در جشنواره‌ها و المپیاد‌های ملی و بین‌المللی فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدوارم شاهد پیشرفت همه‌جانبه دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور باشیم.