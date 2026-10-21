تیم ملی کشتی فرنگی ایران راهی قزاقستان شد
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان، امروز راهی قزاقستان شد.
اسامی نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، طالب نعمت پور، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، بابک ولی محمدی
مربی بدنسازی: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق پناه
آنالیزور: ادیب مهمدی
سرپرست: امید شایگان
روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی
پزشک تغذیه: یوسف عمید
پزشکیار: سید امید قاسمی
داور: محمد مصلایی