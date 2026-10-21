به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علیرضا قادری، اظهار کرد: سطح زیر کشت مزارع زعفران شهرستان،۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال به‌طور متوسط از هر هکتار حدود سه کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

وی افزود: بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۳۰ تن زعفران خشک در شهرستان تولید شود که ارزش اقتصادی آن حدود ۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

قادری با اشاره به نقش زعفران در اشتغال‌زایی منطقه بیان کرد: در فصل برداشت، حدود پنج هزار خانوار به‌صورت مستقیم در فعالیت‌های مرتبط با این محصول مشغول هستند. همچنین به گفته وی، به ازای هر هکتار کشت زعفران، حدود ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۲۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه با اشاره به ظرفیت‌های فرآوری این محصول در شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ مرکز فرآوری و بسته‌بندی زعفران در تربت‌حیدریه فعالیت دارند.

وی درباره اقدامات حمایتی بخش کشاورزی از زعفران‌کاران گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی، تأمین کود مورد نیاز کشاورزان و فعالیت کارشناسان در شبکه مراقبت و مبارزه با آفات و بیماری‌ها و مدیریت علف‌های هرز، از جمله خدمات ارائه‌شده به بهره‌برداران این بخش است.

قادری با تأکید بر اهمیت توسعه روش‌های نوین آبیاری خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران شهرستان، حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار به سامانه‌های آبیاری نوین مجهز است که شامل روش‌های بارانی، قطره‌ای و نوار تیپ می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولید در واحد سطح کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه در پایان با اشاره به اهمیت اقتصادی زعفران اظهار کرد: این محصول با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان، از ظرفیت بالایی برای ارزآوری و ایجاد اشتغال برخوردار است و توسعه تولید و بهره‌وری آن می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه داشته باشد.