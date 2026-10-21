به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد جعفری در نشست خبری به‌مناسبت هفته ملی بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت استان کرمان با ۲ هزار و ۱۵۰ مؤسسه درمانی طرف قرارداد است و ماهانه بیش از نیم همت هزینه درمانی بیمه‌شدگان می‌شود.

وی اضافه کرد: در نیمه نخست سال جاری ۸۳۲ میلیارد تومان برای درمان سرپایی بیماران خاص و صعب‌العلاج در استان کرمان هزینه شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان ادامه داد: ماهانه ۴۵ میلیارد تومان دستمزد پزشکان خانواده است و بیش از ۵۰۰ پزشک، ۶۰۰ ماما و واحد‌های دارویی، آزمایشگاهی، تغذیه و سلامت روان در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر داریم.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان بیان داشت: یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار روستایی در استان کرمان دارای بیمه درمان رایگان هستند وبیمه همه مشمولان طرح پزشک خانواده روستایی تا فروردین ۱۴۰۶ تمدید شده است و از مزایای بیمه رایگان برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان ابراز داشت: ۳۲ درصد بیمه‌شدگان بیمه سلامت استان کرمان دهک ۶ به بالا هستند که مبلغی را برای دریافت بیمه پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح هزار روز طلایی در ۱۰ شهرستان تابعه استان کرمان عنوان کرد: استان کرمان در بحث پیشگیری پیش‌قراول استان‌های کشور است و با اجرای این طرح شاهد بهبود هشت شاخص هستیم.