پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از امروز ۲۹ مهر باید برای اطلاع از زمان ، نحوه و مدارک لازم برای ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، به‌جز دانشگاه آزاد اسلامی، مطابق شرایط و ضوابط اعلام‌شده از سوی دانشگاه محل قبولی انجام می‌شود.

پذیرفته‌شدگان باید از امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی، از تاریخ، نحوه و مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام مطلع شوند. عدم مراجعه به‌موقع برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، اسامی پذیرفته‌شدگان برخی دانشگاه‌ها و رشته‌های دارای شرایط خاص، پس از هماهنگی با دستگاه‌های مربوط اعلام خواهد شد.

نتایج رشته‌محل‌های دانشگاه علوم انتظامی امین نیز به دلیل اعلام‌نشدن نتایج مصاحبه از سوی این دانشگاه، در این مرحله منتشر نشده است و اسامی پذیرفته‌شدگان آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

همچنین نام رشته‌گرایش کدرشته‌محل ۱۴۰۸۳ مربوط به دانشگاه تهران و کدرشته‌محل‌های ۱۴۰۸۴ و ۱۴۰۸۵ مربوط به دانشکده روابط بین‌الملل تهران وابسته به وزارت امور خارجه، به «مطالعات منطقه‌ای، گرایش مطالعات اوراسیای مرکزی» اصلاح شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام

پذیرفته‌شدگان باید تصاویر اسکن‌شده مدارک مورد نیاز را در سامانه ثبت‌نام دانشگاه محل قبولی بارگذاری کنند و اصل مدارک را نیز مطابق روش اعلام‌شده از سوی دانشگاه ارائه دهند.

از جمله مدارک مورد نیاز می‌توان به شناسنامه و کارت ملی، عکس تمام‌رخ، مدرک وضعیت نظام وظیفه برای آقایان و مدرک کارشناسی یا گواهی مربوط به آن اشاره کرد. پذیرفته‌شدگانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید فرم مربوط به معدل دانشجویان سال آخر را نیز ارائه کنند.

همچنین پذیرفته‌شدگانی که امکان ارائه مدرک کارشناسی را ندارند، باید گواهی تأییدشده دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده ارائه دهند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، کارنامه نتایج نهایی داوطلبان واجد شرایط گزینش، شامل اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط در کدرشته‌محل‌های انتخابی تا نقطه قبولی، حداکثر تا روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.

داوطلبانی که هم در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده‌اند، تنها مجاز به ثبت‌نام در یکی از محل‌های قبولی خود هستند و امکان ثبت‌نام هم‌زمان در هر دو محل را ندارند.

پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶ را ندارند.

این دسته از پذیرفته‌شدگان در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷، باید پیش از پایان مهلت ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

همچنین در صورتی که در هر مرحله از ثبت‌نام یا دوران تحصیل مشخص شود داوطلب اطلاعات نادرست ارائه کرده یا حقایقی را کتمان کرده است و واجد شرایط پذیرش نبوده، قبولی او باطل خواهد شد و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم می‌شود.