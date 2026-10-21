سرپرست معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در راستای توسعه فضا‌های ورزشی و طرح شهید سلیمانی، تاکنون ۳۸۵ فضای ورزشی در استان احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رمضانی افزود: سرانه ورزشی درکشور ۶۸ صدم متر مربع است که این عدد در استان ما یک و یک دهم متر مربع است و نسبت به میانگین کشور وضعیت بهتری داریم.

زهرایی رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز گفت: امسال ۱۳ چمن مصنوعی در سطح مدارس یاسوج افتتاح شده و در مجموع هم اکنون ۴۹ چمن در شهرستان بویراحمد در حال بهره برداری است.