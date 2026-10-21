مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از ادامه حفاری در تونل‌های طرح آزادراه ارومیه–تبریز خبر داد و گفت: تاکنون در هر طرف حدود ۸۵۰ متر حفاری انجام شده و طول تونل‌ها حدود ۲۲۰۰ متر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در نشست بررسی اقدامات وفعالیت های اداره کل راه وشهرسازی استان بااشاره به اینکه حفاری در تونل‌های پروژه آزاد راه ارومیه_تبریز ادامه دارد، افزود: طول تونل‌ها حدود ۲۲۰۰ متر است و تکمیل این پروژه نقش مهمی در کوتاه‌تر شدن مسیر ارتباطی ارومیه ـ تبریز و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: مجموعه راه و شهرسازی استان از مجموعه‌های اثرگذار در توسعه استان است و اجرای پروژه‌های راه‌سازی، تأمین زمین برای طرح‌های مسکن و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی با جدیت دنبال می‌شود.

آرامون با تشریح وضعیت پروژه‌های راه‌سازی استان گفت: در حال حاضر ۶۰۰ کیلومتر پروژه راه در استان در دست اجرا و پیگیری است که ۵۰ درصد این پروژه‌ها در دولت فعلی آغاز شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است در همین دولت نیز به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین منابع مالی افزود: از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌ها، یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمین شده است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های استان داشته باشد.

آرامون در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تاکنون یک‌هزار هکتار زمین به محدوده شهرهای استان برای اجرای این طرح الحاق شده که از این میزان، ۷۰۰ هکتار آماده‌سازی شده و در اختیار تمامی شهرهای استان به جز میاندوآب قرار گرفته است.

وی همچنین از رفع مشکلات دیرینه برخی شرکت‌های تعاونی مسکن خبر داد و افزود: مشکلات حدود ۳۰ ساله تعاونی فرهنگیان سردشت و چند شرکت تعاونی دیگر با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت محور ایواوغلی ـ گیت ماکو تصریح کرد: برای تسریع در اجرای این پروژه، از تجربیات مدیریتی و اجرایی استفاده شده و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد عملیات و تکمیل طرح ادامه دارد.

آرامون همچنین با اشاره به نقش حمایت‌های استانی در تأمین منابع مالی پروژه‌های راه‌سازی گفت: تحقق ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های راه استان پیگیری می‌شود که تأمین آن می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان کمک شایانی کند.