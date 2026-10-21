مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت از آموزش بیش از ۴۶ هزار نفر در قالب طرح «پرستار سفیر حیات» خبر داد و گفت: این طرح با توجه به استقبال دانش‌آموزان و اولیای مدارس همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: طرح «پرستار سفیر حیات» به مناسبت هفته پرستار سال ۱۴۰۵ و با مشارکت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور و معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش آغاز شد و با توجه به استقبال دانش‌آموزان و اولیای مدارس، اجرای آن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس آمار تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۴۶ هزار و ۲۱۳ نفر از گروه‌های مختلف آموزش‌های مرتبط با این طرح را دریافت کرده‌اند که شامل ۴۱ هزار و ۲۲۹ دانش‌آموز، یک‌هزار و ۵۴ نفر از بیماران سرپایی و مراجعان مراکز درمانی و چهار هزار و ۵۳۰ نفر از اولیای مدارس است. همچنین ۲ هزار و ۱۲۳ نفر از پرستاران و کادر آموزشی اورژانس در اجرای این برنامه مشارکت داشته‌اند.

وسکویی با اشاره به محور‌های آموزشی این طرح گفت: آموزش احیای پایه، کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر حوادث و نحوه مواجهه صحیح با شرایط اضطراری، از مهم‌ترین محور‌های این برنامه است که با هدف ارتقای توانمندی افراد برای اقدام مؤثر در موقعیت‌های اورژانسی ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، توانمندسازی دانش‌آموزان، معلمان و اولیای مدارس، ترویج فرهنگ کمک‌های اولیه، تقویت نقش پرستاران در آموزش سلامت عمومی و افزایش آمادگی جامعه در برابر حوادث و بحران‌ها را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.

طرح «پرستار سفیر حیات» با شعار «هر دانش‌آموز، یک امدادگر» و با هدف گسترش آموزش همگانی احیای پایه و ارتقای مشارکت عمومی در حفظ سلامت و نجات جان انسان‌ها، با حمایت و همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت در مدارس کشور در حال اجراست.