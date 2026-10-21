\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0627\u0644\u0645\u06cc\u067e\u0627\u062f \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0646 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0648 400 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0637\u0627\u0631\u0645\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\u00a0\n\u00a0\n