به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در حاشیه جلسه شورای راهبری تصادفات استان اظهار داشت: در این جلسه گزارش دستگاه‌های مربوطه از جمله پلیس راه و پلیس راهور دریافت و تصمیم گیری‌های لازم انجام شد.

وی با اشاره به محور‌های اصلی جلسه افزود: تعیین نقاط پرتصادف در حوزه درون و برونشهری، بررسی آمار گزارش شده تصادفات و همچنین مسائل جنبی مانند توقف ماشین آلات سنگین در حوزه شهری و توقف وانت بار‌های بدون شماره در مسیر راه‌های درون و برونشهری از جمله موضوعات دستور کار بود.

علم الهدایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آمار تصادفات در بخش‌های مختلف استان خوزستان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است، ولی برای کاهش بیشتر برنامه ریزی لازم صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه رفع نقاط پرتصادف، آشکارسازی نقاط نیازمند اقدام در سطح شهر‌ها و نیز موضوع فرهنگ سازی که باید از طریق صدا و سیما انجام شود، تصمیم گیری‌هایی به عمل آمد و مقرر شد موضوعات مرتبط در کارگروه‌های جنبی نیز مورد بحث قرار گیرد.