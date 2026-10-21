مسئول بسیج سازندگی مازندران، امیدآفرینی، کادرسازی و حل مسائل مناطق محروم را از مأموریت‌های اصلی گروه‌های جهادی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول بسیج سازندگی مازندران با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن فعالیت‌های جهادی، امیدآفرینی، کادرسازی و رفع نیاز‌های مناطق محروم را از مأموریت‌های اصلی گروه‌های جهادی برشمرد.

سرهنگ پاسدار رضا سلیمان‌نژاد در دوره آموزشی رسم خدمت گروه‌های جهادی گفت: فعالیت‌های جهادی نباید صرفاً به اجرای طرح‌های عمرانی محدود شود، بلکه باید با شناسایی مسائل و نیاز‌های مردم، زمینه امیدآفرینی و تربیت نیرو‌های متعهد و کارآمد را فراهم کند.

وی با اشاره به محرومیت برخی مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران افزود: مشکلات آموزشی در مدارس چندپایه و کمبود دسترسی به خدمات، از جمله مسائلی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی گروه‌های جهادی قرار گیرد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر در اعزام گروه‌های جهادی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با حضور در میدان، موانع فعالیت جهادگران را شناسایی و برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم اقدام کنند.

سلیمان‌نژاد با اشاره به ضرورت آمادگی گروه‌های جهادی برای شرایط پیش‌رو، آگاه‌سازی جامعه درباره مدیریت مصرف انرژی و افزایش آمادگی خانواده‌ها برای مواجهه با مشکلات احتمالی را از دیگر مسئولیت‌های اجتماعی این گروه‌ها دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش، اقدامات رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در مناطق محروم جنوب کشور را تشریح کرد و افزود: این رزمندگان حدود ۶۷ تا ۶۸ واحد مسکونی را ساخته، بازسازی یا بهسازی کرده‌اند. به گفته وی، استفاده از مهارت‌های فنی رزمندگان و همراهی نیرو‌های جهادی متخصص در حوزه ساخت‌وساز، به استمرار این خدمات کمک می‌کند.

مسئول بسیج سازندگی مازندران همچنین خواستار مشارکت شهرستان‌های استان در طرح نذر آب شد و گفت: ظرفیت خیران، گروه‌های مردمی و امکانات شهرستان‌ها باید برای تأمین آب آشامیدنی موردنیاز مناطق هدف به کار گرفته شود.

سلیمان‌نژاد توسعه درخت‌کاری و افزایش تولید نهال‌های مثمر را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد و افزود: برای ایجاد نهالستان و تأمین نهال‌های موردنیاز، هماهنگی‌هایی با مجموعه منابع طبیعی انجام شده است.

وی انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی و توجه به نگهداری و مراقبت از درختان را از الزامات موفقیت این برنامه دانست.

برنامه‌ریزی برای هفته بسیج، اجرای برنامه‌های شاخص، افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی و برگزاری اردو‌های جهادی از دیگر محور‌های مورد تأکید مسئول بسیج سازندگی مازندران بود. وی همچنین بر تقویت اطلاع‌رسانی درباره فعالیت جهادگران و هم‌افزایی میان مسئولان بسیج سازندگی شهرستان‌ها و گروه‌های جهادی تأکید کرد.