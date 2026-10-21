به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در کاشان گفت:در شهرستان کاشان نیز ۲۰۰ کیلومتر از مسیر‌ها لایروبی و ۳۴ نقطه و مقطع پرخطر شناسایی شده است.

منصور شیشه‌فروش، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان و شهرستان کاشان افزود: آزادسازی تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها نیز با جدیت پیگیری می‌شود و اداره راهداری، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی مکلف به اصلاح و ساماندهی نقاط پرخطر شناسایی‌شده در کاشان شده‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بارش‌ها در پاییز امسال گفت: اجرای طرح‌های پیشگیرانه، لایروبی رودخانه‌ها و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مخاطرات جوی و مقابله با سیلاب ضروری است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان بیش از ۴ هزار کیلومتر رودخانه دارد، افزود: طبق مصوبات اتخاذشده، مقرر شده است پیش از آغاز نخستین بارش‌ها، ۳۰ کیلومتر از مقاطع پرخطر رودخانه‌های استان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لایروبی شود.

شیشه فروش گفت: همچنین با تخصیص اعتبارات لازم، ساماندهی ۷ کیلومتر از مسیل‌های پرخطر استان به شرکت آب منطقه‌ای تکلیف شده است.