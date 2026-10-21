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بیش از ۳۰۰ کیلومتر از رودخانههای استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون لایروبی و ساماندهی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در کاشان گفت:در شهرستان کاشان نیز ۲۰۰ کیلومتر از مسیرها لایروبی و ۳۴ نقطه و مقطع پرخطر شناسایی شده است.
منصور شیشهفروش، با اشاره به اقدامات انجامشده در استان و شهرستان کاشان افزود: آزادسازی تصرف حریم و بستر رودخانهها نیز با جدیت پیگیری میشود و اداره راهداری، بنیاد مسکن، شهرداریها و جهاد کشاورزی مکلف به اصلاح و ساماندهی نقاط پرخطر شناساییشده در کاشان شدهاند.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بارشها در پاییز امسال گفت: اجرای طرحهای پیشگیرانه، لایروبی رودخانهها و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مدیریت مخاطرات جوی و مقابله با سیلاب ضروری است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان بیش از ۴ هزار کیلومتر رودخانه دارد، افزود: طبق مصوبات اتخاذشده، مقرر شده است پیش از آغاز نخستین بارشها، ۳۰ کیلومتر از مقاطع پرخطر رودخانههای استان با همکاری شرکت آب منطقهای، بنیاد مسکن، شهرداریها و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لایروبی شود.
شیشه فروش گفت: همچنین با تخصیص اعتبارات لازم، ساماندهی ۷ کیلومتر از مسیلهای پرخطر استان به شرکت آب منطقهای تکلیف شده است.