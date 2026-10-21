امام‌جمعه ماکو بر ضرورت تبیین صحیح آموزه‌های اسلامی و نقش مراکز معارف در تقویت هویت دینی و انقلابی و پرورش نسل آگاه، بصیر و مسئولیت‌پذیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد هاشمی در آیین افتتاح مراکز معارف اسلام ناب شهرستان ماکو افزود: لازم است فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی نیز در جامعه بخصوص بین نسل جوان گسترش یابد.

همچنین صدرا علی پور، رئیس دانشگاه آزاد ماکو افزود: مراکز معارف اسلام ناب شهرستان ماکو با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی و با مشارکت فعال مدیران و علاقه‌مندان، زمینه‌ای برای توسعه برنامه‌های معرفتی، تعمیق اندیشه‌های اسلامی و تقویت ارتباط نسل جوان با مفاهیم اصیل دینی فراهم خواهند کرد.

وی بااشاره به اثرات افتتاح مراکز معارف اسلام ناب اظهار کرد: این مراکز گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی شهرستان ماکو و بسترسازی برای ترویج معارف اسلام ناب محمدی (ص) در جامعه به شمار خواهد رفت.