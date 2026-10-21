با حضور جهادی تیم پزشکی شهید قلیچ خان کرج، اقدامات بینایی سنجی رایگان همراه با توزیع عینک، در قالب "اجرای کلان طرح نصر" در مرکز دودانگه ساری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در راستای برنامه‌های سازمان بسیج سازندگی و معاونت محرومیت زدایی جهاد نصر نینوا، با همت بسبج جامعه پزشکی و با تاکید نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در مازندران، با حضور جهادی تیم پزشکی شهید قلیچ خان کرج، اقدامات بینایی سنجی رایگان همراه با توزیع عینک، در قالب "اجرای کلان طرح نصر" در مرکز دودانگه ساری انجام شد.

چهل و سومین اردوی جهادی و ویزیت رایگان تیم چشم پزشکی شهید قلیچ خان کرج در مازندران در مسجد جامع شهر فریم از بخش دودانگه ساری برپا شد.

در اردو‌ی یک روزه جهادی تیم چشم پزشکی، پزشکان به ویزیت و معاینه رایگان چشم مردم روستا‌های ۳۷ گانه فریم پرداختند.

پزشکان این تیم، پس از معاینه در یافتند؛ غالب بیماران دچار ناخنک و بعضا پیر چشمی (آب مروارید) شدند.

این پزشکان معتقدند ساکنین دودانگه با توجه به پاکی هوا و عدم آلودگی آن مورد تهدید امراض چشمی اعم از ناخنک و پیرچشمی (آب مروارد) هستند.

استفاده از عینک‌های ضد آفتاب، پرهیز از نگاه مستقیم به آسمان و کاهش استفاده از شوینده‌های شیمیایی نقش مهمی در درمان یا جلوگیری از این امراض دارد.