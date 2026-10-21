به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، بیش از ۳۰ ورزشکار شهرستان بستک با حضور در مرکز خونگیری خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بستک گفت: در هفته تربیت و بدنی ورزش، بیش از ۴۸ عنوان برنامه در شهرستان برگزار می‌شود.

یوسف برلس افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری بازی‌های دوره‌ای محله محور، همایش و مسابقه دوچرخه سواری، مسابقات کارکنان (طرح سودا)، اهدای خون و یاری رساندن به بیماران نیازمند، از مهمترین برنامه‌های این اداره در هفته تربیت بدنی و ورزش است.

بیشتربخوانید:کاهش ذخائر خونی در هرمزگان