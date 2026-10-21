برنامه‌های «ققنوس» با بررسی جایگاه کوه در ادبیات ایران و «بازتاب» با موضوعاتی از قبیل رای اعتماد به وزیر دفاع تا ایستادگی ملی و چالش‌های اقتصادی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت روز ملی کوهنوردی برنامه «ققنوس» با تمرکز بر موضوع «کوه در شعر و ادبیات ایران»، ابعاد نمادین و اسطوره‌ای این پدیده را در فرهنگ ایرانی مورد واکاوی قرار می‌دهد. در این برنامه، بخش‌های گفتگومحور با چهره‌های برجسته علمی و ادبی پخش می‌شود.

محمدرضا شرفی خبوشان، دبیر علمی دوازدهمین دوره جشنواره خاتم، در گفت‌و‌گو با برنامه، جزئیات و فراخوان دوازدهمین دوره این جشنواره معتبر را تبیین خواهد کرد. همچنین، نگاهی انتقادی و تحلیلی به میراث ادبیاتی وجود دارد، گفتگویی با عبدالله رئیسی، نویسنده، استاد دانشگاه و منتقد ادبی، در خصوص بررسی آثار و جایگاه زنده یاد احمد آرام، از بخش‌های مهم این برنامه است.

برنامه «ققنوس» با بهره‌گیری از برنامک‌های متنوعی نظیر «لبخند کاغذی»، «یک شعر، یک شاعر» و «وطن فارسی»، تجربه‌ای متفاوت از ادبیات را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

در این برنامه، مخاطبان می‌توانند با مشارکت در پرسش تعاملی برنامه، به این پرسش پاسخ دهند که: «اگر قرار باشد از میان کوه‌های ایران، یکی را به‌عنوان شخصیت اصلی یک داستان اسطوره‌ای انتخاب کنند، کدام کوه را برمی‌گزینند و چرا؟»

برنامه ادبی «ققنوس» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با اجرای مهدی محمدیان روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

برنامه «بازتاب»، با تمرکز بر توازن میان قدرت دفاعی و ثبات اقتصادی، به بررسی جریان‌های سیاسی روز ایران و ایستادگی قدرتمندانه رزمندگان، دولت و مردم سرافراز می‌پردازد.

محور اصلی گفت‌و‌گو‌های این برنامه، تحلیل رای اعتماد به وزیر دفاع و بازتاب ایستادگی نیرو‌های مسلح و ملت ایران در برابر چالش‌های جهانی است.

در این برنامه، علاوه بر بررسی اقتدار دفاعی کشور، پرسش‌های کلیدی پیرامون وظایف مسئولان در بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت بحران‌های معیشتی مطرح خواهد شد. کارشناسان این حوزه، دکتر سید عبدالله متولیان (کارشناس مسائل استراتژیک) و دکتر ناصر کاظمی (کارشناس مسائل اقتصادی)، در گفت‌و‌گو با این برنامه، نگاهی تخصصی به پیوند میان امنیت ملی و توسعه اقتصادی خواهند داشت.

برنامه «بازتاب» با اجرای احسان همتی و تهیه ریحانه بیرامی، ساعت ۱۹ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.