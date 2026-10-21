حمیدرضا رضایتی، ملی‌پوش کاراته استان، پس از کسب نشان برنز چهاردهمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در لهستان، با حضور رئیس فدراسیون کاراته و مسئولان ورزشی در شیراز مورد استقبال قرار گرفت.

استقبال از حمیدرضا رضایتی، دارنده نشان برنز کاراته مسابقات جهانی در شیراز

استقبال از حمیدرضا رضایتی، دارنده نشان برنز کاراته مسابقات جهانی در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا رضایتی، ملی‌پوش کاراته استان، پس از کسب نشان برنز چهاردهمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در لهستان، با حضور رئیس فدراسیون کاراته و مسئولان ورزشی در شیراز مورد استقبال قرار گرفت.

این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۶ مهر در شهر بیلسکو بیاوا لهستان برگزار شد و ۲ هزار و ۲۲ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در آن حضور داشتند.

تیم ایران در این دوره از مسابقات، ۳ نشان برنز را کسب کرد.

نشان های برنز کشور در بخش‌های زیر به دست آمد:

غزل فتحی: وزن ۵۰- کیلوگرم (زیر ۲۱ سال دختران)

فاطمه جعفرنژاد: وزن ۵۵- کیلوگرم (زیر ۲۱ سال دختران)

حمیدرضا رضایتی: وزن ۷۰- کیلوگرم (نوجوانان)