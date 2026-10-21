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حمیدرضا رضایتی، ملیپوش کاراته استان، پس از کسب نشان برنز چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان در لهستان، با حضور رئیس فدراسیون کاراته و مسئولان ورزشی در شیراز مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا رضایتی، ملیپوش کاراته استان، پس از کسب نشان برنز چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان در لهستان، با حضور رئیس فدراسیون کاراته و مسئولان ورزشی در شیراز مورد استقبال قرار گرفت.
این رقابتها از ۲۲ تا ۲۶ مهر در شهر بیلسکو بیاوا لهستان برگزار شد و ۲ هزار و ۲۲ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در آن حضور داشتند.
تیم ایران در این دوره از مسابقات، ۳ نشان برنز را کسب کرد.
نشان های برنز کشور در بخشهای زیر به دست آمد:
غزل فتحی: وزن ۵۰- کیلوگرم (زیر ۲۱ سال دختران)
فاطمه جعفرنژاد: وزن ۵۵- کیلوگرم (زیر ۲۱ سال دختران)
حمیدرضا رضایتی: وزن ۷۰- کیلوگرم (نوجوانان)