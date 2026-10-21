مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، بیش از هزار و ۳۰۰ دستگاه استخراج رمزارز و ۲۲ هزار و ۷۸۷ انشعاب غیرمجاز کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز با حکم دستگاه قضایی توقیف و برای طی مراحل قانونی و امحا به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شدند.

او بیان کرد: طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) از ابتدای سال ۱۴۰۵ در حال اجرا است و با تمرکز بر شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز و مقابله با دستکاری کنتورها، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق را دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۲۲ هزار و ۷۸۷ انشعاب غیرمجاز از شبکه توزیع برق در کلان‌شهر اهواز جمع‌آوری شده است.

او تصریح کرد: همکاری نیرو‌های انتظامی در کنار گروه‌های عملیاتی، نقش موثری در مقابله با تخلفات حوزه برق و تلاش برای تامین برق مطمئن و پایدار دارد.