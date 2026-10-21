نخست‌وزیر مالزی با اشاره به نگرانی‌های امنیتی درباره ارتباط برنامه مسیریاب ویز با رژیم صهیونیستی، نرم‌افزار بومی «توجو» را به عنوان جایگزین این مسیریاب تعیین کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، نخست‌وزیر مالزی با اشاره به نگرانی‌های امنیتی درباره ارتباط اپلیکیشن مسیریاب ویز با اسرائیل از شهروندان این کشور خواست استفاده از نرم‌افزار بومی «توجو» را به عنوان جایگزین این مسیریاب در نظر بگیرند.

انور ابراهیم در نشست کمیته ملی امنیت سایبری مالزی اعلام کرد : خطرات امنیتی ناشی از استفاده از اپلیکیشن ویز و نگرانی‌ها درباره حفاظت از اطلاعات شخصی و داده‌های مربوط به مسیر‌های رفت‌وآمد کاربران بررسی شده است.

او با اشاره به اینکه ویز در اسرائیل تأسیس شده و اکنون تحت مالکیت شرکت آمریکایی گوگل قرار دارد، گفت: دولت نمی‌تواند در زمینه امنیت اطلاعات و هویت شهروندان مالزی مصالحه کند.

نخست‌وزیر مالزی همچنین از شهروندان خواست استفاده از اپلیکیشن بومی «توجو» را که از سوی سازمان بزرگراه‌های مالزی توسعه یافته است مدنظر قرار دهند.

انور ابراهیم همچنین اعلام کرد: امنیت سامانه هویت دیجیتال «مای‌دیجیتال آی‌دی» و خطرات نوظهور ناشی از هوش مصنوعی خود مختار بررسی شده است.

او افزود: دولت مالزی در حال تقویت نظام یکپارچه احراز هویت است؛ به‌گونه‌ای که کارت شناسایی ملی «مای‌کد» برای شناسایی فیزیکی و سامانه «مای‌دیجیتال آی‌دی» برای تراکنش‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد و اقدامات امنیت سایبری نیز تقویت شود.