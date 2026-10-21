مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر بانوان در بازی‌های پاراآسیایی برای تیم ملی ایران با شکست مقابل چین به پایان رسید.

پاراآسیایی ناگویا؛ شکست تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران مقابل چین

پاراآسیایی ناگویا؛ شکست تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران مقابل چین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در مرحله گروهی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) مقابل چین برگزار شد.

در این دیدار، تیم ملی ایران با نتیجه ۶۱ به ۱۱ مقابل حریف خود شکست خورد.

این سومین باخت تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در مرحله گروهی بازی‌های پاراآسیایی بود. این تیم در این مرحله صاحب دو برد هم شد.