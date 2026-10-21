به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسن صیاد زمردی گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر استان با هدف تامین هزینه‌های طرح‌های زیرساختی و عمرانی مناطق مختلف توزیع شد.

وی با اشاره به نقش عوارض ارزش افزوده در تأمین منابع مالی طرح‌های محلی، افزود: این میزان عوارض توزیع شده در مقایسه با مبلغ عوارض توزیع شده در مدت مشابه پارسال به میزان هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان، ۸۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از این منابع مالی، گفت: در این مدت، بیش از ۲ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان به شهرداری‌ها، هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به دهیاری‌ها، ۴۰ میلیارد تومان به فرمانداری‌ها و حدود ۴ میلیارد تومان هم به امور عشایر استان اختصاص یافت.

صیاد زمردی افزود: عوارض مالیات بر ارزش افزوده از منابع مؤثر در پشتیبانی از طرح‌های عمرانی و خدماتی و تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی به شمار می‌رود و توزیع این منابع می‌تواند به ارتقای خدمات عمومی و توسعه مناطق مختلف استان کمک کند.

وی گفت: پرداخت مالیات و عوارض قانونی، علاوه بر تأمین منابع مورد نیاز کشور و استان، در توسعه و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها نیز نقش دارد و آثار آن در تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی و اجرای طرح‌های مورد نیاز جامعه نمایان می‌شود.