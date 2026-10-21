مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ثبت «جشنواره انگور ارومیه» در تقویم رویداد‌های گردشگری ایران خبر داد و گفت: این ثبت با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه و جذب گردشگران بیشتر انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری از ثبت «جشنواره انگور ارومیه» در تقویم رویدادهای گردشگری ایران خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه، در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری سالانه این جشنواره در شهرستان ارومیه افزود: جشنواره انگور هر ساله در اواخر شهریور و اوایل مهرماه برگزار می‌شود و ثبت آن در تقویم رویدادهای گردشگری، گامی برای شناساندن ظرفیت‌های گردشگری استان و جذب گردشگران بیشتر است.

وی با بیان اینکه ثبت این رویداد در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به تقویم رویدادهای گردشگری کشور و با همکاری شهرداری ارومیه انجام شده است، اظهار کرد: امیدواریم برگزاری جشنواره انگور ارومیه زمینه رونق گردشگری، معرفی میراث‌ فرهنگی و تقویت صنایع‌دستی استان را فراهم کند.