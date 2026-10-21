به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متخصص مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی دهدشت گفت: این عملی تخصصی با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب، متخصصان بیهوشی و کادر درمان و با تأمین تجهیزات مورد نیاز از تهران انجام شد.

دکتر براتی افزود: این کودک که پیش از این در شیراز تحت بررسی و پیگیری پزشکی قرار داشت، به دلیل علائمی از جمله اختلال تعادل، زمین خوردن‌های مکرر، استفراغ و عدم تحمل غذا، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این روش، سامانه شنت برای هدایت مایع اضافی مغزی نخاعی به حفره شکمی و کمک به کنترل فشار داخل جمجمه کار گذاشته شد اضافه کرد: با توجه به نیاز به تجهیزات تخصصی، شنت اطفال با هماهنگی از تهران تأمین شد و جراحی با همکاری تیم درمان و رعایت ملاحظات ویژه بیهوشی کودک انجام گرفت.

دکتر براتی گفت: پس از عمل جراحی، مراقبت‌های پرستاری، پایش وضعیت عمومی و پیگیری‌های تخصصی برای بررسی روند بهبودی کودک در دستور کار قرار گرفت.

پایمرد، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، نیز با اشاره به ظرفیت‌های درمانی این مرکز گفت: بیش از ۵۰ متخصص در بیمارستان دهدشت فعالیت دارند و این مرکز با برخورداری از پنج اتاق عمل، خدمات درمانی مورد نیاز بیماران را ارائه می‌کند.