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علیرضا آذری نژاد کودک دوساله مبتلا به هیدروسفالی که از پیش از تولد با این عارضه شناخته شده بود، در بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت تحت عمل جراحی شنتگذاری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متخصص مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی دهدشت گفت: این عملی تخصصی با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب، متخصصان بیهوشی و کادر درمان و با تأمین تجهیزات مورد نیاز از تهران انجام شد.
دکتر براتی افزود: این کودک که پیش از این در شیراز تحت بررسی و پیگیری پزشکی قرار داشت، به دلیل علائمی از جمله اختلال تعادل، زمین خوردنهای مکرر، استفراغ و عدم تحمل غذا، تحت عمل جراحی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این روش، سامانه شنت برای هدایت مایع اضافی مغزی نخاعی به حفره شکمی و کمک به کنترل فشار داخل جمجمه کار گذاشته شد اضافه کرد: با توجه به نیاز به تجهیزات تخصصی، شنت اطفال با هماهنگی از تهران تأمین شد و جراحی با همکاری تیم درمان و رعایت ملاحظات ویژه بیهوشی کودک انجام گرفت.
دکتر براتی گفت: پس از عمل جراحی، مراقبتهای پرستاری، پایش وضعیت عمومی و پیگیریهای تخصصی برای بررسی روند بهبودی کودک در دستور کار قرار گرفت.
پایمرد، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، نیز با اشاره به ظرفیتهای درمانی این مرکز گفت: بیش از ۵۰ متخصص در بیمارستان دهدشت فعالیت دارند و این مرکز با برخورداری از پنج اتاق عمل، خدمات درمانی مورد نیاز بیماران را ارائه میکند.