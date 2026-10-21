بنیاد کرامت رضوی با اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات انتقال خون سیستان و بلوچستان، گامی در مسیر تقویت خدمات این حوزه و بهبود دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار استان به خدمات انتقال خون برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان گفت: تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنیاد کرامت رضوی، سازمان انتقال خون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جمعا با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف گسترش پوشش خدمات انتقال خون و تقویت امکانات مورد نیاز این مجموعه منعقد شد.

ابوالحسن صفدری ادامه داد: تاکنون دو خودروی عملیاتی با اعتبار مجموع هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده است.

وی افزود: یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال‌دار خریداری شده و دو دستگاه دیگر نیز از سوی ستاد مرکزی سازمان انتقال خون در اختیار استان قرار گرفته است.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان صفدری ادامه داد: یک دستگاه اتوبوس صفرکیلومتر نیز برای تجهیز و استفاده به‌عنوان واحد سیار خون‌گیری وارد مجموعه شده و مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است.

صفدری درباره بخش عمرانی تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: طراحی و تهیه نقشه‌های طرح انجام شده و پیگیری‌های اداری برای برگزاری مناقصه ادامه دارد.