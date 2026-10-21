چهار طرح عمرانی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در بیرجند، سربیشه، بشرویه و بخش نیمبلوک با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این چهار طرح شامل ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در مرکز استان بیرجند، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سربیشه و ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک نیمبلوک است که برای اجرای این طرح ها ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است.

این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های اداری، بهبود شرایط ارائه خدمات ثبتی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ثبت اسناد و املاک در مناطق مختلف استان اجرا شده‌اند.

ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۱۱۶ مترمربع و با زیربنای هزار و ۵۰۰ مترمربع در دو طبقه احداث و با ۳۹۱ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بشرویه نیز در زمینی به مساحت هزار و ۸۱۵ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع احداث شده و هزار و ۳۱۵ مترمربع محوطه‌سازی دارد.

همچنین ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سربیشه در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۲۹ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک بخش نیمبلوک نیز در زمینی به مساحت هزار و ۶۷ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع با اعتبار ۱۴۸ میلیارد ریال احداث شده است.

توسعه زیرساخت‌های اداری و فراهم‌کردن فضای مناسب برای فعالیت مجموعه‌های ثبتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تسریع ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری به مرکز استان و افزایش دسترسی مردم شهرستان‌ها و مناطق مختلف به خدمات ثبت اسناد و املاک مؤثر باشد.