کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر و اوایل شب در نواحی شمالی تنگه هرمز، وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، ناپایداری جوی و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم انجام و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تردد شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط انجام شود و تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی تا روز جمعه افزایش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.