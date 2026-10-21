فرمانده انتظامی مرند از کشف ۲ هزار و ۲۹ متر پارچه و ۲۷۶ ثوب انواع لباس زنانه و مردانه قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵ کشکسرای در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، به یک دستگاه اتوبوس در مسیر خوی ـ مرند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این اتوبوس ۲ هزار و ۲۹ متر پارچه و ۲۷۶ ثوب انواع لباس زنانه و مردانه با نشان خارجی را که به‌صورت قاچاق حمل می‌شد، کشف کردند. ارزش این محموله ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ اسدیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد قاچاق کالا و اقلام ممنوعه، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.