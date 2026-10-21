دویست و سی و چهارمین اجتماع شبانه اصفهان در دفاع از میهن

حمایت مردم استان اصفهان از نظام وانقلاب

مردم اصفهان در دویست و سی و چهارمین شب از اجتماع‌های خود در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند و با اشاره به تحولات جهانی، جنگ‌طلبی و زیاده‌خواهی آمریکا و اسرائیل را عامل این رویدادها دانستند.