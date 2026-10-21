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مردم اصفهان در دویست و سی و چهارمین شب از اجتماعهای خود در میادین و خیابانها، بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند و با اشاره به تحولات جهانی، جنگطلبی و زیادهخواهی آمریکا و اسرائیل را عامل این رویدادها دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم استان در دویست وسی چهارمین شب از حضور خود در میادین وخیابانها باردیگر ثابت کردند که پای کار نظام، انقلاب وایران اسلامی ایستادهاند ودر دفاع از میهن ذرهای عقب نشینی نمیکنند.
مردم مبعوث شده همه حوداث رخ داده در جهان را ناشی جنگ طلبی و زیاده خواهی آمریکا و اسرائیل دانستند وگفتند اینکه رئیس جمهور خودخواه آمریکا هرروز سخن از پایان جنگ با ایران میزند برای آن است که قیمت نفت را با این سخنان پایین بیاورد و تاثیرش را براقتصاد جهان کم کند.
مردم میگویند پیروزی از آن ملت ایران است چرا که ایستادگی ومقاومت تنها راه غلبه بردشمن است.