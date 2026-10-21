به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، براساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امواج بارشی در آذربایجان‌غربی از امروز فعال و تقویت می‌شوند؛ شرایطی که مخاطراتی نظیر آبگرفتگی و بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها را به همراه دارد. براساس اطلاعیه سازمان هواشناسی آذربایجان غربی، فعالیت سامانه بارشی در منطقه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد و کاهش دما در استان پیش بینی می‌شود.

براساس اعلام هواشناسی استان ، مخاطره رگبار باران و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای از امروز آغاز می‌شود و تا پایان هفته در همه مناطق استان ادامه خواهد داشت، در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد.

در همین راستا هواشناسی بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید و به شهروندان توصیه کرده نکات ایمنی را رعایت، از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دره‌ها خودداری و از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و سفر‌های غیرضروری اجتناب کنند و در تردد‌های جاده‌ای و شهری جوانب احتیاط را رعایت کنند.