به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حدود ۵۲۰ کشاورز مراحل آخر برداشت پیاز از هزارو ۵۶۰ هکتار مزرعه را سپری می‌کنند که طبق برآورد محصول آنها بیش از ۹۰ هزار تن خواهد بود.

کشاورزان زنجانرودی از ابتدای مهرماه در حال برداشت محصول پیاز هستند و برداشت این محصول همچنان تا اواسط آبان ادامه می‌یابد.



کشاورزان منطقه زنجانرود از عمده تولیدکنندگان محصول پیاز در استان هستند و بیشتر ارقام فلات زرگان، زرجان، محلی و والنسیا را کشت می‌کنند که علاوه بر تامین نیاز استان، محصول تولیدی به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.



متوسط برداشت این محصول در هر هکتار ۵۰ تن است، اما چند سالی است که برخی از کشاورزان این منطقه اقدام به کشت نشا از پیش آماده شده پیاز در زمین‌های زراعی می‌کنند، با این اقدام موجب افزایش تولید در واحد سطح، کاهش هزینه تولید از جمله کود، سم و صرفه‌جویی در میزان آب و کوتاه کردن زمان آبیاری می‌شود و تناژ محصول تولیدی را نیز از ۵۰ تن به ۸۰ تن افزایش می‌دهند.