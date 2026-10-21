به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بهرام لطف‌اله‌نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد اظهار کرد: پایش تخصصی واحد‌های نانوایی سطح شهر و بخش‌های تابعه با حضور کارشناسان فرمانداری، اداره غله، اداره صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت و درمان انجام شد که در جریان این اقدام نظارتی، دو واحد نانوایی به دلیل رعایت نکردن ضوابط صنفی و قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: کنترل کیفیت پخت، بررسی وزن دقیق چانه، رعایت نرخ‌های مصوب و ارزیابی موازین بهداشتی از اولویت‌های اصلی تیم‌های مشترک بازرسی است و با هرگونه تخلف که سلامت غذایی و معیشت مردم را نشانه بگیرد، بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد با تاکید بر پیوند مستقیم این نظارت‌ها با بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: گندم و آرد حاصل دسترنج شبانه روزی کشاورزان زحمتکش است و حفاظت از این محصول راهبردی تا مرحله رسیدن نان باکیفیت به سفره مردم، پاسداشت واقعی زحمات تولیدکنندگان به شمار می‌رود. صیانت از منابع عمومی، ارتقای بهره‌وری در مصرف گندم و جلوگیری از هدررفت زنجیره تولید غلات، گامی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تامین پایدار امنیت غذایی جامعه است.

شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، سامانه ۱۳۵ یا مراجعه حضوری به واحد بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گزارش کنند.