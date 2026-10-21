معاون سیاسی اجتماعی استانداری تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی خوزستان موظف به معرفی سخنگو و ارتباط مستمر با رسانه‌ها شدند اگر خودمان خبر ندهیم، دیگران واقعیت‌ها را وارونه به مردم منتقل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، از الزام این دستگاه‌ها به معرفی سخنگو و ارتباط مستمر با رسانه‌ها برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و افزایش رضایت‌مندی مردم خبر داد.

رضا نجاتی، در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: در پی جلسه قبلی این شورا و نتیجه‌گیری درباره ضرورت ساماندهی اطلاع‌رسانی، مقرر شد جلسات با ترکیبی گسترده‌تر و با حضور دستگاه‌های بیشتری برگزار شود تا اخبار و اقدامات استان به صورت متمرکز و در یک کانال واحد مدیریت شوند.

وی با اشاره به پراکندگی اخبار و اقدامات در استان افزود: خوزستان اخبار و کار‌های زیادی دارد، اما این امور ساماندهی نشده‌اند و همین پراکندگی باعث افزایش دغدغه‌ها می‌شود؛ لازم است این موضوعات متمرکز شوند و از یک مسیر مشخص عبور کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر اینکه امروز عرصه مقابله با تهدیدات دشمن، عرصه رسانه است، تصریح کرد: دشمن در مدت گذشته با تمرکز بر رسانه‌ها به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جوانان بود و امروز از آن به عنوان جنگ روایت‌ها یاد می‌شود؛ بنابراین ما باید واقعیت‌های موجود را به موقع منتشر کنیم تا دیگران فرصت ساختن روایت‌های نادرست را پیدا نکنند.

نجاتی با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع در برخی حوزه‌ها خاطرنشان کرد: بسیاری از اخباری که در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی منتشر می‌شود، واقعیت ندارد و علت اصلی آن این است که خودمان خبر ندادیم و ورود به‌موقع نداشتیم؛ حتی در حوزه‌های امنیتی نیز اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند بسیار مؤثرتر از سکوت باشد.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی از خدمات نظام، حق نظام است، اظهار کرد: نباید تصور شود که بیان اقدامات انجام‌شده به معنای خودنمایی است؛ این حق نظام جمهوری اسلامی است که خدماتش به مردم گفته شود، چرا که بسیاری از اقدامات در حوزه برق، گاز، آب و سایر خدمات زیرساختی حاصل تلاش دولت‌ها و نظام است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی در سه مرحله قبل، حین و بعد از حوادث گفت: در حوزه حوادث نیز همانند انتخابات باید برای هر مرحله برنامه و مرز مشخصی تعریف شود؛ دستگاه‌ها باید پیش از وقوع حادثه، رسانه‌ها را در جریان وضعیت قرار دهند تا افکار عمومی آماده باشد.

نجاتی با اشاره به تجربه مدیریت بحران‌هایی نظیر سیل و آتش‌سوزی نیزار‌ها تصریح کرد: اگر رسانه‌ها پیش از حادثه در جریان وضعیت قرار بگیرند، می‌توانند در آماده‌سازی افکار عمومی و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست نقش مؤثری ایفا کنند؛ برای نمونه در موضوع دود ناشی از آتش‌سوزی نیزارها، رسانه‌ها می‌توانند علت واقعی و سهم عوامل مختلف از جمله کاهش بارندگی و کاهش سهم آب را به درستی به مردم منتقل کنند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد دستگاه‌ها در ارتباط با رسانه‌ها افزود: دستگاه‌های اجرایی باید به دنبال رسانه‌ها باشند، نه اینکه منتظر بمانند رسانه‌ها خودشان به سراغ خبر بروند؛ این وظیفه دستگاه‌ها است که افکار عمومی را آماده کنند و رسانه‌ها را در جریان اقدامات و برنامه‌ها قرار دهند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به دستگاه‌هایی که باید در جلسه بعدی شورای اطلاع‌رسانی حضور یابند، خاطرنشان کرد: سازمان آب و برق، محیط زیست، آموزش و پرورش، فاضلاب استان، هواشناسی، جهاد کشاورزی و شهرداری از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید سخنگو و مسئول ارتباط با رسانه‌های خود را مشخص کنند و در جلسه بعدی حاضر شوند.

نجاتی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود، ادامه داد: دستگاه‌ها باید پیش از وقوع حوادث، جلسات مشترک با رسانه‌ها برگزار کنند و گزارش‌های میدانی در اختیار آنان قرار دهند تا رسانه‌ها با مشاهده مستقیم فضا، توضیحات لازم را به مردم ارائه کنند.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در اطلاع‌رسانی گفت: باید صادقانه به مردم بگوییم که برخی پروژه‌ها و زیرساخت‌ها نیازمند فرایند زمان‌بر هستند و مدت زمان اجرا و اعتبار مورد نیاز آنها مشخص است؛ مردم وقتی با صداقت و دقت در جریان امور قرار بگیرند، همراهی می‌کنند و مشکلات را می‌پذیرند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور تصریح کرد: حفظ این سرمایه اجتماعی که در ماه‌های اخیر و در جریان جنگ به دست آمده، نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، درست و به‌موقع است؛ اگر ما اطلاعات صحیح را به مردم ندهیم، دیگران با ارائه اطلاعات نادرست، ذهن مردم را نسبت به مسائل منحرف می‌کنند.