سخنگوی وزارت کشور گفت: با اشاره به بروز برخی اختلالات مرزی با کشور‌های همسایه، از جمله پاکستان، گفت: بخشی از این اختلالات ناشی از مشکلات فنی و زیرساختی است که طرف پاکستانی در حال رفع آنهاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،علی زینی‌وند در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های مختلف، با اشاره به توان جامعه ایران در بازسازی نظم اجتماعی پس از بحران‌ها افزود: بازسازی سریع نظم اجتماعی در جریان جنگ تحمیلی و دیگر حوادث، نشان‌دهنده استحکام ساختار کشور و ظرفیت غنی، متمدن و با‌شرافت جامعه ایران است.

او با تأکید بر ضرورت درک شرایط امروز کشور از سوی نخبگان و صاحبان تریبون تصریح کرد: امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوقطبی‌سازی نیست؛ همه باید برای عبور عزتمندانه از بحران و حفظ انسجام اجتماعی تلاش کنند تا ایران عزیز با ثبات و اقتدار، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد و نقش مؤثرتری در عرصه بین‌المللی ایفا کند.

زینی‌وند: مشکلات مرزی با پاکستان به‌زودی برطرف می‌شود

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بروز برخی اختلالات مرزی با کشور‌های همسایه، از جمله پاکستان، گفت: بخشی از این اختلالات ناشی از مشکلات فنی و زیرساختی است که طرف پاکستانی در حال رفع آنهاست.

زینی‌وند افزود: مبادله کالا‌های فسادپذیر متوقف نشده و این اقلام به‌طور کامل مبادله می‌شوند؛ امیدواریم دیگر مشکلات و موانع جزئی نیز به‌زودی برطرف شود.

عملکرد استانداران به‌صورت داده‌محور و سالانه ارزیابی می‌شود

سخنگوی وزارت کشور از ارزیابی مستمر و سالانه عملکرد استانداران خبر داد و گفت: ارزیابی استانداران در دو بخش داده‌محور و موضوع‌محور انجام می‌شود.

زینی‌وند با اشاره به ارزیابی داده‌محور استانداران از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور افزود: در این بخش، میزان انجام به‌موقع وظایف و بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعیین‌شده بررسی می‌شود که عملکرد استان‌ها در این زمینه طی دو سال گذشته قابل قبول بوده است.

او با بیان اینکه در ارزیابی سالانه، شاخص‌هایی همچون حکمرانی مبتنی بر سیاست‌های کلان، برنامه‌های دولت، توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای رفاه و افزایش سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در این ارزیابی، استانداران بر اساس عملکرد سال جاری خود در مقایسه با سال گذشته سنجیده می‌شوند و رتبه‌بندی میان استان‌ها صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در نشست های ارزیابی با استانداران، نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند اصلاح بررسی می‌شود. همچنین در جشنواره شهید رجایی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ارزیابی می‌شود؛ هرچند لازم است شاخص‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که ارزیابی‌ها بازتاب دقیق‌تری از عملکرد واقعی دستگاه‌ها داشته باشند.

زینی‌وند: زیرساخت‌های انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور فراهم است

رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام آمادگی دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تقریباً تمامی تجهیزات مورد نیاز انتخابات در سراسر کشور مستقر شده است.

زینی‌وند با اشاره به جلسات اخیر ستاد انتخابات، از جمله نشست روز گذشته با پیمانکاران، افزود: با وجود شرایط جنگی، زیرساخت‌های انتخابات در کشور تکمیل شده و این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختار سیاسی کشور است.

او درباره علت اعلام‌نشدن تقویم انتخابات تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، زمان‌بندی انتخابات باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پس از ایجاد ثبات نسبی مشخص شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: وزارت کشور مصمم است انتخابات در سال جاری برگزار شود و اطلاع‌رسانی رسمی درباره زمان و جزئیات آن صرفاً از مجرای رسمی ستاد انتخابات کشور انجام خواهد شد؛ بنابراین، سایر اخبار و اظهارنظرها در این زمینه تا زمان اعلام رسمی، گمانه‌زنی محسوب می‌شوند.

ذخایر کالا‌های اساسی در استان‌ها روزانه رصد می‌شود

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت تداوم خدمات‌رسانی و تأمین کالا‌های اساسی در شرایط جنگی کنونی گفت: وضعیت ذخایر کالا‌های ضروری در همه استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شود و سامانه‌ای در حوزه اقتصادی برای ثبت و پایش اطلاعات استان‌ها در نظر گرفته شده است تا میزان ذخایر و وضعیت تأمین کالا‌ها به‌طور مستمر بررسی شود.

زینی‌وند افزود: با توجه به اینکه برخی استان‌ها مراکز نگهداری و ذخایر بیشتری در مقایسه با استان‌های همجوار دارند، وضعیت موجودی کالا‌ها و نیاز مناطق مختلف به‌صورت دقیق بررسی می‌شود. همچنین ورود کالا از مرز‌های زمینی و دریایی بدون اختلال ادامه دارد و تاکنون در این زمینه با کمبود یا توقفی مواجه نبوده‌ایم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حفظ پایداری زیرساخت‌ها تصریح کرد: سناریو‌های مختلف پیش‌بینی شده، مانور‌های آمادگی در حال اجراست و ستاد‌های بحران در استان‌ها نیز متناسب با شرایط هر منطقه، برنامه‌های لازم را تدوین و پیگیری می‌کنند. برای تأمین نیاز‌های ضروری، از جمله سوخت و پیش‌بینی منابع جایگزین، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فشار‌های اقتصادی واردشده به مردم در شرایط جنگی گفت: دولت با استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و تجربیاتی که در دوره‌های مختلف تحریم به دست آمده، برای مدیریت شرایط و تداوم خدمات‌رسانی تلاش می‌کند.

زینی‌وند همچنین حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر و توجه به سازوکار کالابرگ را از موضوعات مهم در مدیریت شرایط اقتصادی دانست و تأکید کرد که تلاش می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف فراهم شود و نیاز‌های مردم بدون وقفه تأمین شود.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت دیپلماسی استانی گفت: تقویت مبادلات میان استان‌های همجوار، به‌ویژه در دو سال گذشته و در شرایط جنگ، نتایج مثبتی برای کشور داشته و ظرفیت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های دوجانبه ایجاد کرده است.

زینی‌وند افزود: رئیس‌جمهور و وزیر کشور در سفر به کشورهای همسایه، نمایندگان استان‌های مرتبط را نیز در هیئت‌های رسمی همراه می‌کنند تا علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، زمینه تقویت همکاری‌های اقتصادی و استانی فراهم شود.

وی ادامه داد: این رویکرد به استان‌های مرزی محدود نیست و برخی استان‌های غیرمرزی نیز در مبادلات با کشورهای همسایه مشارکت دارند.

وی با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان و قطر و همراهی استانداران همجوار با کشورهای مقصد در این سفر، تصریح کرد: در این سفرها، موضوعاتی از جمله مقابله با قاچاق و مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و هماهنگی میان نیروهای امنیتی و نظامی کشورها بررسی شده و برای پیگیری توافق‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مشترک تعریف شده است.

پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی در قطر ادامه دارد

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مذاکرات وزیر کشور در سفر به قطر درباره سرنوشت خلبانان ایرانی گفت: در این سفر مذاکرات جدی در این زمینه با طرف قطری انجام شد، اما توضیحات ارائه‌شده کافی نبوده و طرف ایرانی قانع نشده است.

زینی‌وند افزود: وزیر کشور خواستار اعزام هیئتی از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط به قطر شده است تا با پیگیری مستقیم موضوع، ابعاد آن روشن و وضعیت خلبانان ایرانی مشخص شود.

وی تأکید کرد: پیگیری این موضوع تنها به مذاکرات دیپلماتیک محدود نیست و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت خارجه و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور نیز اقدامات جدی را برای روشن‌شدن سرنوشت این خلبانان دنبال می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تجمعات شبانه مردم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شعارهای تند و مواضعی که ممکن است انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد، لزوماً بیانگر دیدگاه همه حاضران نیست و در بسیاری موارد، تعداد محدودی از افراد چنین شعارهایی را مطرح می‌کنند.

زینی‌وند افزود: رئیس‌جمهور نشست‌هایی با افراد مؤثر در این زمینه برگزار کرده و استانداران، شوراهای تأمین استان‌ها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در نشست‌های مشترک، راهکارهای لازم را بررسی کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تصریح کرد: در این زمینه، توصیه‌ها و تذکراتی از طریق مجاری رسمی و در تعامل با بخش‌های مختلف مطرح شده است.

وی تاکید کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از بهره‌برداری احتمالی از تجمعات مردمی و پیشگیری از طرح شعارها و مواضعی است که می‌تواند بر انسجام اجتماعی تأثیر بگذارد.

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