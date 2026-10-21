کاله مازندران در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال، پنجشنبه ۳۰ مهر در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل به مصاف پاس کردستان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم بسکتبال کاله مازندران با پشت سر گذاشتن حدود ۴۵ روز تمرین و برگزاری چهار دیدار دوستانه، آماده آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شده است.

کادر فنی و بازیکنان کاله با اشاره به روند آماده‌سازی تیم، از شرایط مطلوب تمرینی و آمادگی برای دیدار نخست خبر دادند و ابراز امیدواری کردند فصل را با نتیجه‌ای مناسب آغاز کنند.

اعضای تیم همچنین از هواداران آملی خواستند با حضور در سالن و تشویق بازیکنان، از کاله در رقابت‌های فصل جدید حمایت کنند.

کاله مازندران در مسیر آماده‌سازی برای این فصل، با جذب بازیکنان جدید و تغییر سرمربی، به دنبال ایجاد ترکیبی هماهنگ برای رقابت با تیم‌های مدعی است. این تیم در دو هفته گذشته نیز چهار بازی دوستانه برگزار کرد که به گفته کادر فنی، فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط ضعف و افزایش هماهنگی بازیکنان بود.

فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود و کاله مازندران در هفته نخست، پنجشنبه ۳۰ مهر در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل میزبان تیم پاس کردستان خواهد بود.

گزارش از مهدی غلامی