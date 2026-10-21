به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌سید مجتبی علوی‌مقدم در این بازدید که با همراهی مهدی توانا، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان انجام شد، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی، شبکه‌های توزیع آب و برق و روند احداث واحد‌های صنعتی را مورد ارزیابی قرار داد.

طرح احداث معابر و آسفالت شهرک صنعتی بیدک با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و در مساحتی بیش از ۷ هزار مترمربع در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است.

تکمیل این طرح، دسترسی به بخش کارگاهی شهرک را بهبود می‌بخشد و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت واحد‌های صنعتی را تقویت می‌کند.

افزوده شدن این اراضی به ظرفیت زمین‌های صنعتی مرکز استان، امکان توسعه آتی شهرک و پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاران برای استقرار واحد‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

علوی‌مقدم همچنین با بررسی روند پیشرفت واحد‌های صنعتی، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و رفع موانع توسعه شهرک‌های صنعتی تأکید کرد؛ موضوعی که در کنار تکمیل طرح‌های عمرانی و فراهم‌سازی زمین مناسب، می‌تواند زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری مولد و تقویت زیرساخت‌های تولید در استان را فراهم سازد.