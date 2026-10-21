به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ اراضی مستعد تولید گفت: در این مدت، ۲۰۲ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و احکام قطعی قضایی به انجام رسیده است.

قلی زاده افزود: همچنین، ۴۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شناسایی شده و ۱۵۳ مورد طرح دعوی موضوع ماده ۳ قانون مذکور نیز در راستای پیگیری قانونی تخلفات انجام شده است.

وی گفت: این اقدامات با هدف جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی استان صورت گرفته است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: اراضی زراعی و باغ‌ها منابعی محدود و ارزشمند هستند که حفاظت از آنها نقش مستقیمی در استمرار تولید محصولات کشاورزی، تأمین نیاز‌های غذایی جامعه و حفظ حقوق نسل‌های آینده دارد.

قلی زاده گفت: حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور و زیربنای تأمین امنیت غذایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی علاوه بر کاهش سطح زمین‌های قابل کشت، می‌تواند زمینه‌ساز تخریب منابع تولیدی و تهدید امنیت غذایی شود افزود: ازاین‌رو، شناسایی به‌موقع تخلفات، نظارت مستمر بر اراضی کشاورزی، پیگیری پرونده‌ها از طریق مراجع قضایی و اجرای قوانین و مقررات مربوط، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز به شمار می‌رود.

مدیریت امور اراضی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با تخلفات خواستار مشارکت و همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز شد.