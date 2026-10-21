شناسایی ۴۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در خراسان جنوبی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از شناسایی ۴۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در خراسان جنوبی در ۶ ماه ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و حفظ اراضی مستعد تولید گفت: در این مدت، ۲۰۲ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و احکام قطعی قضایی به انجام رسیده است.
قلی زاده افزود: همچنین، ۴۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شناسایی شده و ۱۵۳ مورد طرح دعوی موضوع ماده ۳ قانون مذکور نیز در راستای پیگیری قانونی تخلفات انجام شده است.
وی گفت: این اقدامات با هدف جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، برخورد قانونی با تغییر کاربریهای غیرمجاز و حفظ ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی استان صورت گرفته است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: اراضی زراعی و باغها منابعی محدود و ارزشمند هستند که حفاظت از آنها نقش مستقیمی در استمرار تولید محصولات کشاورزی، تأمین نیازهای غذایی جامعه و حفظ حقوق نسلهای آینده دارد.
قلی زاده گفت: حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی بهعنوان یکی از سرمایههای ارزشمند کشور و زیربنای تأمین امنیت غذایی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی علاوه بر کاهش سطح زمینهای قابل کشت، میتواند زمینهساز تخریب منابع تولیدی و تهدید امنیت غذایی شود افزود: ازاینرو، شناسایی بهموقع تخلفات، نظارت مستمر بر اراضی کشاورزی، پیگیری پروندهها از طریق مراجع قضایی و اجرای قوانین و مقررات مربوط، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز به شمار میرود.
مدیریت امور اراضی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با تخلفات خواستار مشارکت و همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز شد.