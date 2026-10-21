استاندار آذربایجان‌غربی از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان زندان‌های کشور در فرودگاه ارومیه استقبال کرد.

استقبال استاندار آذربایجان‌غربی از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان زندان‌های کشور در فرودگاه ارومیه

استقبال استاندار آذربایجان‌غربی از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان زندان‌های کشور در فرودگاه ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد و حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان، وارد فرودگاه ارومیه شدند.

فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با هدف حضور در همایش روز ملی استاندارد و نشست‌های تخصصی به آذربایجان‌غربی سفر کرده است.