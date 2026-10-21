به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رویدادی دوروزه که با معرفی ۴۹۸ فرصت سرمایه‌گذاری، به دنبال تقویت ارتباط میان سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌ها و فراهم‌کردن زمینه اجرای پروژه‌های اقتصادی در استان اصفهان است.

دومین رویداد بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه اصفهان، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تسهیل مسیر تأمین مالی طرح‌ها تا فردا۳۰ مهرماه ادامه دارد.

ایزینکس ۲ فقط یک نمایشگاه برای معرفی طرح‌ها نیست، بلکه بستری برای گفت‌و‌گو، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌پذیر و بررسی راهکار‌های تبدیل فرصت‌های اقتصادی به طرح های عملیاتی به شمار می‌رود.

معرفی ۴۹۸ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف

در این دوره از این رویداد، ۴۹۸ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی از طرح‌های مرتبط با آب، انرژی و مدیریت بحران گرفته تا گردشگری، فناوری، هوش مصنوعی و توسعه شهری معرفی شده است.

این فرصت‌ها باتوجه‌به ظرفیت‌ها و نیاز‌های استان، زمینه‌ای برای آشنایی سرمایه‌گذاران با پروژه‌های قابل‌اجرا و بررسی امکان مشارکت در طرح‌های اولویت‌دار فراهم می‌کنند. توسعه زیرساخت‌ها، تقویت کسب‌وکار‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه نیز از جمله محور‌هایی است که در مسیر جذب سرمایه و توسعه اقتصادی استان اهمیت دارد.

از معرفی فرصت‌ها تا اجرای طرح‌ها

یکی از اهداف اصلی ایزینکس ۲، ایجاد ارتباط مؤثر میان صاحبان طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است؛ ارتباطی که می‌تواند به شناسایی موانع سرمایه‌گذاری، بررسی شیوه‌های تأمین مالی و تسریع فرایند اجرای پروژه‌ها کمک کند.

در کنار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی، جلسات مشترک سرمایه‌گذاران و برنامه‌های مرتبط با بررسی تحولات اقتصادی نیز در دستور کار این رویداد قرار دارد تا زمینه تبادل تجربه و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم شود.

اصفهان در مسیر گسترش سرمایه‌گذاری

برگزاری دومین دوره این نمایشگاه در ادامه تجربه دوره نخست ایزینکس برگزار می‌شود؛ رویدادی که بنا بر اعلام نوید ادریس، دبیر اجرایی آن، در دوره گذشته به جذب سرمایه برای ۱۲ طرح با ارزشی نزدیک به ۹۵ میلیون یورو منجر شد.

اکنون در دوره دوم، معرفی ۴۹۸ فرصت سرمایه‌گذاری، دامنه گسترده‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی استان را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است؛ ظرفیت‌هایی که تحقق اهداف آنها به پیگیری مذاکرات، رفع موانع اجرایی و تبدیل توافق‌ها به طرح‌های عملیاتی وابسته است.

دومین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان تا فردا ۳۰ مهرماه ادامه دارد و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان، توسعه تعاملات اقتصادی و گشودن مسیر‌های تازه برای سرمایه‌گذاری‌های اثرگذار فراهم می‌کند.