مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از اجرای حکم قلع و قمع سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستای مزگا به مساحت مجموع ۶۷۰ مترمربع با هدف بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،جواد محمودی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر، اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستای مزگا، به مساحت مجموع ۶۷۰ مترمربع، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع و قمع شد.

وی افزود: این اقدام با هدف بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه و جلوگیری از تداوم تخلفات در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام شد و در جریان اجرای آن، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر، نماینده دادستان، نماینده نیروی انتظامی، فرمانده یگان حفاظت غرب استان مازندران و نیرو‌های گشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حضور داشتند.

محمودی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغی به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و جلوگیری از تخریب بستر‌های تولید، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر است و این موضوع با جدیت از سوی عوامل نظارتی و گشت‌های حفظ کاربری پیگیری می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر همچنین با هشدار به افراد فرصت‌طلب تصریح کرد: هرگونه سوءاستفاده از شرایط حاکم بر کشور در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، زیر ذره‌بین گشت‌های حفظ کاربری قرار دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه، در چارچوب قوانین و مقررات، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی زراعی و باغی، ضوابط قانونی مربوط به حفظ کاربری را رعایت کنند و در صورت مشاهده تخلفات، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا از تغییر کاربری غیرمجاز و تضییع ظرفیت‌های تولید کشاورزی جلوگیری شود.