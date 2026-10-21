دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌ها در اندونزی از ماه اوت تاکنون بیش از ۲۶۰۰ پرواز داخلی را مختل کرده و به لغو ۱۴ پرواز بین‌المللی در مسیر‌های ارتباطی با سنگاپور منجر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌ها در اندونزی از ماه اوت تاکنون بیش از ۲۶۰۰ پرواز داخلی را مختل کرده و به لغو ۱۴ پرواز بین‌المللی در مسیر‌های ارتباطی با سنگاپور منجر شده است؛ با این حال، دولت اندونزی اعلام کرده است فعلاً توانایی مقابله با آتش‌سوزی‌ها را با امکانات داخلی خود دارد.

دودونگ ابدالرحمان، وزیر هماهنگ کننده امور سیاسی و امنیتی اندونزی، اعلام کرد دولت این کشور همچنان قادر است با استفاده از منابع داخلی با آتش‌سوزی‌ها مقابله کند و تا زمان اعلام وضعیت فاجعه ملی، کمک‌های خارجی در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

او پس از نشست وزیران در جاکارتا گفت در صورت اعلام وضعیت فاجعه ملی، امکان دریافت کمک از کشور‌های دیگر فراهم می‌شود. او همچنین به چالش‌های فنی برای استفاده از کمک‌های خارجی در مناطق عملیاتی اشاره کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزیر امور خارجه اندونزی پیش‌تر اعلام کرده بود پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور این کشور، با دریافت کمک خارجی موافقت کرده و گفت‌و‌گو‌های فنی با آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی در جریان است.

در همین حال، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، بار دیگر آمادگی کشورش را برای کمک به اندونزی اعلام کرده و پیشنهاد ایجاد سازوکار همکاری در چارچوب آسه‌آن را برای تقویت هماهنگی و اقدامات مشترک در مقابله با آلودگی فرامرزی هوا مطرح کرده است.

لارنس وونگ، نخست‌وزیر سنگاپور، نیز بر ادامه همکاری نزدیک با اندونزی و دیگر کشور‌های عضو آسه‌آن برای مقابله با این بحران تأکید کرده است.

آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی از عوامل تکرار شونده آلودگی فرامرزی هوا در جنوب شرق آسیاست و پیامد‌های آن علاوه بر سلامت عمومی، حمل‌ونقل هوایی و فعالیت‌های اقتصادی کشور‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.