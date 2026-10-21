به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۱۲۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۵۷، انقلاب ۱۶۴، بزرگراه خرازی ۱۵۲، فیض ۱۵۶، جی ۱۵۴ و محور شرق اصفهان ۱۶۷ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۸، استانداری ۱۴۳، ملک‌شهر ۱۰۷، پارک زمرم ۱۰۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۲، خیابان رودکی ۱۳۰، رهنان ۱۰۶، زینبیه ۱۱۹، فرشادی ۱۲۸ و ولدان ۱۳۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۸۴، علوم‌پزشکی اصفهان ۸۹، سپاهان شهر ۷۲، شهرک منتظری ۹۵ و میرزا طاهر ۹۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.