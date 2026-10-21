به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، برترین‌های پدل‌برد کشور در رقابت‌هایی به میزبانی بابلسر، در ۶ ماده با یکدیگر رقابت کردند.

یاسر سلیم بهرامی عضو هیئت رئیسه فدراسیون انجمن های ورزشی با اشاره به افزایش استقبال از این رشته ورزشی گفت: شمار ورزشکاران پدل‌برد کشور نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

پویان نیازی مسئول برگزاری مسابقات نیز گفت: این رقابت‌ها در مواد مختلف، از جمله تکنیکال ۳ هزار متر و سرعت ۲۰۰ متر برگزار شد و ورزشکاران برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات با اشاره به شرایط آب‌وهوایی، وزش باد و جریان آب را از دشواری‌های رقابت عنوان کردند؛ عواملی که بر مسیر حرکت و تمرکز ورزشکاران تأثیر می‌گذارد.

در بخش آقایان، در مواد تکنیکال ۳۰۰ متر و سرعت ۲۰۰ متر، گذشت‌پور‌ها به مقام نخست رسیدند.

نفرات برتر این رقابت‌ها قرار است حدود یک ماه آینده در مسابقات انتخابی تیم ملی در اصفهان شرکت کنند.

گزارش از ایوب رضوانی