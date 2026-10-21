

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس سازمان اورژانس استان یزد از رونمایی آمبولانس آموزش همگانی اورژانس در مدرسه شهید رمضان‌زاده یزد با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و بلایا و ترویج فرهنگ کمک‌های اولیه خبر داد.

سهیلی، توانمندسازی جامعه به‌ویژه دانش‌آموزان در مقابله با حوادث و بلایا را از اهداف این طرح برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی جامعه در شرایط بحرانی گفت: با توجه به بحران‌های پیش‌رو و شرایط کشور، تلاش می‌کنیم با توسعه آموزش‌های همگانی، آمادگی دانش‌آموزان را برای مواجهه با حوادث و بلایا افزایش دهیم.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد افزود: در چارچوب این برنامه، آمبولانس آموزش همگانی اورژانس در حد توان در مدارس مختلف شهر یزد حضور پیدا می‌کند و آموزش‌های اولیه و ضروری به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

این طرح با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اصول اولیه امدادرسانی، افزایش توانمندی آنان در مواجهه با حوادث و گسترش فرهنگ کمک‌های اولیه در جامعه اجرا می‌شود.