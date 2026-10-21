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آمبولانس آموزش همگانی اورژانس با هدف ارتقای آمادگی دانشآموزان در مواجهه با حوادث و بلایا در یزد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس سازمان اورژانس استان یزد از رونمایی آمبولانس آموزش همگانی اورژانس در مدرسه شهید رمضانزاده یزد با هدف ارتقای آمادگی دانشآموزان در مواجهه با حوادث و بلایا و ترویج فرهنگ کمکهای اولیه خبر داد.
سهیلی، توانمندسازی جامعه بهویژه دانشآموزان در مقابله با حوادث و بلایا را از اهداف این طرح برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی جامعه در شرایط بحرانی گفت: با توجه به بحرانهای پیشرو و شرایط کشور، تلاش میکنیم با توسعه آموزشهای همگانی، آمادگی دانشآموزان را برای مواجهه با حوادث و بلایا افزایش دهیم.
رئیس سازمان اورژانس استان یزد افزود: در چارچوب این برنامه، آمبولانس آموزش همگانی اورژانس در حد توان در مدارس مختلف شهر یزد حضور پیدا میکند و آموزشهای اولیه و ضروری به دانشآموزان ارائه خواهد شد.
این طرح با هدف آشنایی دانشآموزان با اصول اولیه امدادرسانی، افزایش توانمندی آنان در مواجهه با حوادث و گسترش فرهنگ کمکهای اولیه در جامعه اجرا میشود.