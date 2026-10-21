به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سفلایی مدیرعامل باشگاه شهرداری شهربابک گفت: این مجموعه ورزشی با زیربنای حدود ۹۰۰ مترمربع و مجموع مساحت تقریبی هزار مترمربع شامل فضای پارکینگ و انبار، با سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد تومان برای ساخت و ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات ورزشی احداث شده است.

وی افزود: این طرح به همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی آقای بنی‌فاطمه و با واگذاری زمین از سوی شهرداری شهربابک اجرا شده است.

مدیرعامل باشگاه شهرداری شهربابک هدف از راه‌اندازی این مجموعه را توسعه ورزش‌های انفرادی و تیمی، گسترش ورزش بدنسازی و آمادگی جسمانی، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی و ایجاد پایگاه قهرمانی برای معرفی ورزشکاران و حضور آنان در رقابت‌های ملی عنوان کرد.

سفلایی با اشاره به امکانات این مجموعه گفت: این مرکز ورزشی امکان فعالیت در بیش از ۱۰ رشته ورزشی انفرادی و تیمی را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه ورزش و ارتقای آمادگی جسمانی ورزشکاران در شهرستان شهربابک باشد.