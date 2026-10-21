به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با استناد به گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، گفت: در این تاریخ، ۱۸۸ هزار و ۴۹۵ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۹۳ هزار و ۳۸ کیلوگرم به فروشگاه‌های تهران ارسال شد که جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران را به ۲۸۱ هزار و ۵۳۳ کیلوگرم رساند.

حسین اسلامی افزود: همچنین ۱۲۴ هزار و ۴۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه تهران ارسال شد و با احتساب این میزان، جمع گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۵۵۵ هزار و ۳۲۳ کیلوگرم رسید.

وی با اشاره به توزیع داخلی استان، گفت: گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران ۳۶۲ هزار و ۲۶۶ کیلوگرم بوده است و علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان توزیع می‌شود.

او افزود:بر اساس این گزارش، گوشت مرغ آماده به طبخ ارسالی به سایر استان‌ها ۸۱ هزار و ۴۴۲ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به سایر استان‌ها ۴۹ هزار و ۶۰۰ قطعه بوده که از این میزان ۴۰ هزار و ۶۰۰ قطعه به سمنان و ۹ هزار قطعه به گلستان ارسال شده است.

اسلامی گفت: این سازمان بر اساس موضوع این گزارش، اهمیت تأمین پایدار گوشت مرغ و تنظیم بازار را در راستای تحقق امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی جدی می‌داند و روند تولید، کشتار و توزیع مرغ در استان به‌صورت مستمر پایش می‌شود.