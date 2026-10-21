معرفی داوران چهار دیدار از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده چهار دیدار از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
خاتون بم – ملوان بندرانزلی
راحله پشابادی – ستاره نصری – نجمه رضایی – سمانه استانستی
آوا تهران – وارش نوشهر
زهرا رئیسی – ژاله طوفان پور – مهشید زمان پور – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: الهه کاظمی
سپاهان اصفهان – گل گهر سیرجان
الهه سینکایی – نیلوفر محمدخانی – صفیه خلیلی – راحیل افشاریان
ناظر: سلطنت نوروزی
ایستا البرز - پالایش گاز ایلام
فاطمه اسکندرزاده - حدیثه مهدوی - عاطفه محمدی - زهرا غیاثوند
ناظر: منصوره مشرفی پور