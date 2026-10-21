محمد صابر نماینده ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F۳۳ با شکستن رکورد بازی‌ها مدال طلا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این ورزشکار استان در ادامه روز دوم مسابقات پارادوومیدانی با ثبت رکورد ۱۰.۹۵ توانست رکورد بازی‌های پاراآسیایی را بشکند. این رکورد پیش از این در اختیار محمد رضا احمدی از ایران بود که در بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا با ۹.۹۲ به نام خودش ثبت کرده بود.

صابر در این مسابقات با ورزشکاران پنج کشور رقابت کرد و توانست بالاتر از پرتابگر عربستان و ازبکستان به مدال طلا برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به مناسبت طلای ارزشمند محمد صابر در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در پیام تبریکی گفت: کسب مدال طلای ارزشمند و رکوردشکنی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ توسط محمد صابر، ورزشکار شایسته آذربایجان شرقی، موجب افتخار و مباهات جامعه ورزش استان شد.

این موفقیت درخشان که با ثبت رکورد جدید بازی‌های پاراآسیایی در ماده پرتاب وزنه کلاس F33 به دست آمد، نشان‌دهنده اراده، توانمندی و شایستگی ورزشکاران توان‌یاب ایران و خطه قهرمان‌پرور آذربایجان شرقی است. اینجانب ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به محمد صابر، خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش استان و ملت شریف ایران، برای این ورزشکار پرافتخار در ادامه مسیر قهرمانی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.